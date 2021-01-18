Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал о факторе, который способен значительно повысить риск заразиться коронавирусом.

Согласно его заявлению, этим фактором является недостаток сна. Так, если человек не высыпается, то у него резко и сильно падает иммунитет. По словам Калинкина, в ситуации, когда человек регулярно спит менее пяти часов в сутки, по сравнению с человеком, который спит не менее семи часов, его риск подхватить вирусную инфекцию возрастает на 250%.

Основными причинами, вызывающих бессонницу, как рассказал эксперт, являются стресс, употребление продуктов с кофеином, а также искусственное освещение. Также для улучшения качества сна врач порекомендовал наладить режим сна – ложиться и вставать в одно и то же время.