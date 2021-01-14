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Медицинский специалист Дэн Банстон рассказал о признаках, по которым понятно, что человек переболел коронавирусом, даже если болезнь протекала в бессимптомной форме.

Отмечается, что коронавирус может совершенно не проявить себя после заражения, но всё равно спровоцировать долговременные последствия. Согласно словам Банстона, возможные симптомы достаточно обширны, и маловероятно, что у каждого человека они будут проявляться одинаково. Однако есть и общие признаки – усталость и утомляемость, а также головные боли, мышечные боли, и боли в суставах.

В случае, если подобные признаки сохраняются продолжительное время, следует проверить, не переболел ли человек коронавирусом, сдав тест на антитела. Также отмечается, что перечисленные признаки могут являться и симптомами других заболеваний.

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