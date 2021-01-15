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Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о том, что популярное мнение о пользе мёда практически не соответствует действительности.

Как объяснил специалист, многие уверены, что в мёде имеется большое количество биофакторов, стимулирующих регенерацию, а также оказывающих бактерицидное и вирусоцидное действие. Это мнение, как он отметил, неверное. Также Гинзбург указал, что мёд с чаем некоторую функцию оказывает – согревающий и тонизирующий эффект, однако в большей степени этот эффект оказывает сам чай, а не мёд.

Кроме того, некоторым людям мёд даже вреден – страдающим от ожирения, имеющим гипертонию, проблемы с артериальным давлением, жировой гепатоз печени.

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