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Врач из Екатеринбурга, работающий в «красной зоне», рассказал, кому из пациентов с коронавирусом может быть опасна госпитализация.

Как отметил врач, пожелавший остаться анонимным, чётких критериев для того, чтобы госпитализировать человека, всё ещё нет. При этом госпитализация пациентам пожилого возраста, а также людям с хроническими заболеваниями, может только навредить. Причиной этому – внутрибольничные инфекции, в особенности флора в реанимации.

Врач отметил, что коронавирус весьма сильно подрывает иммунитет. В итоге, когда человек вылечится от коронавируса, он остаётся уязвимым и для других, также опасных болезней.

Также медик указал, что сейчас они все боятся жалоб, которые очень мешают нормальной работе. Поэтому зачастую пациента проще положить в больницу, нежели отказать и вызвать этим скандал.

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