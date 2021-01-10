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Врач Алексей Яковлев в интервью изданию «МК» рассказал о том, что ждёт коронавирус в России в этом году.

Как указывается, в настоящее время многие специалисты считают, что коронавирус навсегда останется среди людей, и будет мутировать. Они сравнили его с гриппом. При этом уточняется, что заболеваемость со временем будет становиться меньше.

Яковлев считает, что россиян ожидает эволюция коронавируса, при котором он будет более заразным, но менее опасным. Так, по его словам, коронавирус стремится превратиться в обычную простуду, и уже к весне заболеваемость будет минимальной.

Также Яковлев отмечает, что в России вакцины не сыграют решающей роли, так как граждане не имеют доверия к прививкам. Он полагает, что больше вероятность того, что население приобретёт к инфекции иммунитет.

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