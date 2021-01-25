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Правильная мотивация, которая не зависит от постов в интернете, моды и мнения других людей, позволит быстро избавиться от любых вредных привычек, уверен нарколог Виталий Холдинг, представляющий Минздрав столичного региона.

Он отметил, что если человек пытается бросить курить, ему в первую очередь необходимо найти такую мотивацию. В качестве примера специалист привел отказ от табака для того, чтобы не подавать плохой пример своим детям.

Найденные мотивы обязательно нужно записать, так как то, что написано на бумаге, для многих является руководством к действию. Кроме того, важно задействовать силу воли, чтобы до конца следовать своей цели.

Также нарколог предложил вытеснять старые привычки новыми и полезными. Например, завести правило выбираться на прогулку по свежему воздуху после сложного рабочего дня вместо привычного бокала вина или сигары. Такой подход принесет организму только пользу и поможет снять психологический стресс.

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