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В Австралии вооружённый мужчина напал на приют для животных. Об этом рассказало издание The Age.

Как сообщается, 11 января 44-летний житель Мельбурна позвонил в местный приют для потерянных животных и спросил, не находится ли у них его сбежавшая кошка. Животное было в приюте, но мужчине сообщили, что забрать питомца он сможет только утром следующего дня. После этого мужчина явился в приют и потребовал у сотрудницы показать ему, где находятся животные. Он был вооружён и угрожал винтовкой.

Однако забрать кошку у него не вышло, после чего мужчина связал сотрудницу и заставил её считать до ста, скрывшись в это время. За кошкой он вернулся на следующий день, но позже его арестовали.

Мужчину обвинили в похищении, незаконном лишении свободы, вооружённом ограблении, угрозе причинения телесных повреждений и применении огнестрельного оружия. Также выяснилось, что он является бывшим военным.

Свою вину мужчина признал, и заявил, что ему нужна помощь из-за проблем с психическим здоровьем.

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