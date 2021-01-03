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Если Соединенные Штаты предпримут агрессивные меры в отношении Ирана в Персидском заливе, их авианосцы, сейчас находящиеся в регионе, будут уничтожены всего за пару часов. Такое заявление сделал генерал-майор Рахим Сафави, занимающий пост военного советника главы государства.

Сафави также заметил, что США вряд ли рискнут начать агрессивные действия, так как знают, чем они могут для них закончиться. Но если они все же примут решение воевать с Ираном, то получат ответный удар в считанные минуты.

Напомним, что США стягивали силы в Персидский залив, опасаясь, что Иран в годовщину смерти генерала Касема Сулеймани попытается отомстить его убийцам. Однако 1 января авианосец «Нимиц» покинул регион и отправился к месту постоянного базирования.

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