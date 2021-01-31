Крымский полуостров – это «непотопляемый авианосец», который несет в себе угрозу для Киева, заявил украинский эксперт Михаил Самусь, представляющий Центр исследования конверсии, армии и разоружения. По его словам, Украина должна срочно создавать собственные военно-морские силы, чтобы противостоять России.

Ориентируясь на какие-то собственные подсчеты, эксперт уверенно заявляет, что в Крыму РФ разместила примерно 200 крылатых ракет. Из них большая часть оснащена ядерными боеголовками, которые способны поражать цели на расстоянии около 2,5 тысяч километров. Что позволяет говорить об угрозе не только для Украины, но и для всей Европы.

Самусь уверен, что Москва в любой момент может заблокировать для Киева выход в Черное море, так как оно находится под ее полным контролем. На Крымском полуострове, помимо ракет, располагается еще и Черноморский флот, а также боевая авиация, находящаяся в постоянно готовности к вылетам.

В этой связи эксперт пожалел о том, что Украина так и не возродила военно-морские силы и фактически не имеет ни одного боевого корабля, способного противостоять агрессии РФ.