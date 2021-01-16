Американский эксперт Кайл Мидзоками перечислил самое смертоносное оружие, которое в разные времена создавалось в Советском Союзе. Он отметил, что именно за счет этих видов вооружений СССР удавалось нагонять страх на самые сильные государства планеты.

Так, один только автомат АК-47 убил больше людей, чем все взятое вместе ядерное вооружение. Всего было произведено 75 миллионов единиц этого стрелкового оружия, которое и сейчас можно без особого труда найти практически в любой стране мира.

Советский Союз также создавал лучшую в мире бронетехнику, образцом которой является танк Т-55. По таким параметрам, как мобильность, огневая мощь и надежность защиты он превосходил все остальные боевые машины разных армий мира. И сдал позиции только тогда, когда СССР разработал еще более смертоносный танк – Т-62.

В 1981 году совершил свой первый вылет стратегический бомбардировщик Ту-160, который остается актуальным и сегодня. Так, Россия намеревается в 2021 году возобновить его производство. Этот самолет вооружен ракетами АС-15, а также способен нести на борту до двух тонн вооружений.

Эксперт просто не смог пройти мимо подводного советского флота. В число самых опасных видов оружия он отнес подлодку «Акула», которая по размерам и весу превзошла знаменитые американские «Огайо» и «Лос-Анджелес». При этом она несла 20 баллистических ракет с десятью ядерными боеголовками на каждой. В настоящий момент одна из подлодок «Акула» все еще остается на вооружении ВМФ и вооружается ракетами «Булава».