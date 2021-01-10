Соединенные Штаты продолжат делать все возможное, чтобы втянуть Россию в войну, заявляет военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, США вполне могут использовать для провокаций своих многочисленных союзников, что несколько осложнит задачу охраны собственных границ для РФ.

Эксперт считает, что сейчас США слишком заняты решением внутренних проблем – коронавирус, массовые протесты из-за результатов выборов отвлекают их от провокационных действий против России. Однако расслабляться не стоит, так как Соединенные Штаты вполне могут сговориться со своими союзниками в Восточной Европе, чтобы продолжать провокации.

Главным претендентом среди этих самых союзников Дандыкин видит Украину, которая ближе всех располагается к России и никак не может утрясти свой внутренний конфликт с Донбассом. Именно она может организовывать провокации, а затем обращаться якобы за помощью к США.

По словам эксперта, в любом случае американцы не оставят Россию в покое, пока у них имеются свои весьма крупные интересы в Арктике и в черноморском регионе.