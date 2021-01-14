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В 2021 году весьма высока вероятность начала Третьей мировой войны. Эта точка зрения была высказана изданием «Свободная пресса».

Так, в мае-июне НАТО организует многонациональные манёвры под названием «Defender Europe 2021». Как отмечается, эти учения станут крупнейшими за последние десятилетия. Россия не может оставить это без внимания, и также начнёт учения «Запад-2021», который стартуют в сентябре совместно с Белоруссией.

Издание сообщает, что учения будут проходить на огромной территории, протянувшей от Балкан до Балтики. Планируется задействовать в общей сложности несколько сотен тысяч человек и множество боевой техники. При этом связи между военным НАТО и России практически не будет, что может привести к возникновению опасных случайностей. А эти инциденты, в свою очередь, могут спровоцировать начало уже не учебный, а реальных военных действий.

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