Украинские ВМС на прошлой неделе получили на вооружение изношенный «кукурузник» Ан-2, который ранее был изъят у группы контрабандистов.

Отмечается, что правоохранительные органы Украины недавно конфисковали у преступников, занимавшихся контрабандой сигарет за рубеж, старенький самолет. Затем власти решили передать его флоту страны, причем данное мероприятие превратили в настоящее торжество.

В СМИ при этом обратили внимание на тот факт, что осуществлять полеты на подобном воздушном судне запрещено. Дело в том, что около 13 лет назад его было решено исключить из реестра летательных аппаратов. Поэтому неизвестно, каким образом ВМС Украины будут пользоваться этим Ан-2.