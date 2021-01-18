Американские Военно-морские силы собираются установить глобальный контроль над Мировым океаном, разработав новый план на ближайшее десятилетие.

Он был представлен адмиралом Майклом Гилдеем, и в нем Китай и Россия были названы главными «нарушителями спокойствия», из-за которых якобы свобода на воде находится в опасности. В документе также упомянуты новейшие морские судна, разрабатываемые для российского ВМФ.

По причине увеличения активности России требуется контроль со стороны США, считает Гилдей. Морские силы Китая тоже растут, что в будущем может стать серьезной проблемой для Соединенных Штатов, поэтому страна должна быть готовой к возможному противостоянию в океане.