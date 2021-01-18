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В издании Defense News сообщили, что американские ВМС должны будут протестировать противокорабельную ракету AGM-158C LRASM новой версии, предназначенную для уничтожения Черноморского флота РФ, в настоящем бою.

Отмечается, что прошла версия этого вооружения обладала большим количеством программных и аппаратных ошибок, поэтому был разработан новый вариант 1.1, который необходимо как можно скорее испытать в реальных боевых условиях, подвергнув его серьезной нагрузке. Данными ракетами могут быть оснащены бомбардировщики B-1B Lancer.

Ранее в СМИ сообщали о том, что летом прошлого года экипажи B-1B Lancer ВВС Соединенных Штатов провели учения вместе с союзниками над черноморской акваторией, в рамках которых отработали использование LRASM. В качестве потенциального противника выступил ЧФ России, состоящий из свыше 50 кораблей и 12 субмарин.

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