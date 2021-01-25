Руководство Санкт-Петербурга намеревается немного смягчить ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, сообщает губернатор Александр Беглов. Он пояснил, что сперва необходимо обсудить этот вопрос с представителями Роспотребнадзора.

По словам Беглова, к концу месяца завершится инкубационный период, который был связан с тем, что жители Петербурга ездили на новогодние каникулы в другие регионы или страны либо просто принимали участие в праздничных мероприятиях. Поэтому можно будет задуматься о том, чтобы отменить или хотя бы смягчить введенные на этот период ограничения.

Еще одна причина для ослабления карантина – это снижение заболеваемости в городе. Беглов рассказал, что в настоящий момент треть коек, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, остается свободной.