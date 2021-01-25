читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство Санкт-Петербурга намеревается немного смягчить ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, сообщает губернатор Александр Беглов. Он пояснил, что сперва необходимо обсудить этот вопрос с представителями Роспотребнадзора.

По словам Беглова, к концу месяца завершится инкубационный период, который был связан с тем, что жители Петербурга ездили на новогодние каникулы в другие регионы или страны либо просто принимали участие в праздничных мероприятиях. Поэтому можно будет задуматься о том, чтобы отменить или хотя бы смягчить введенные на этот период ограничения.

Еще одна причина для ослабления карантина – это снижение заболеваемости в городе. Беглов рассказал, что в настоящий момент треть коек, выделенных для пациентов с коронавирусной инфекцией, остается свободной.

Вам может понравиться

Финляндия произвела залп из 240 ракет рядом с границами России

В ходе учений, которые проходят в непосредственной близости от российских рубежей, Финляндия…

Разработчик вакцины «Спутник V» дал рекомендации по вакцинации при онкологии

В инструкции к российской вакцине «Спутник V» появилось новое предупреждение касательно ее…

Дастин Порье победил Конора Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде

В главном поединке турнира UFC-257 в Абу-Даби Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 января – небольшой дождь, до 3 °C | город Мытищи: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 января – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 25 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 25 января – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 25 января – переменная облачность, до 7 °C |