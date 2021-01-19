Филиппу Киркорову на пять лет запретили въезд в Литву.

Как сообщается, причиной для внесения артиста в список нежелательных лиц стала неприемлемость позиции Киркорова в вопросе присоединения Крыма к России. Указывается, что исполнителей, которые публично защищают оккупацию Крыма нельзя принимать ни в одном демократическом государстве, а потому сомнений насчёт того, чтобы запретить Киркорову въезд, не возникало.

Запрет вступает в силу с 19 января. Также указывается, что министерство Литвы будет регулярно оценивать все лица, которых Россия якобы использует для того, чтобы распространять свою политику и влияние на народ Литвы.

Как напомнил МИД России, это уже не первый раз, когда Литва запрещает въезд российским артистам. Так, ранее въезд был запрещён ансамблю имени Александрова, «Хору Турецкого», Григорию Лепсу и Олегу Газманову.