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Всего за 24 часа террористические формирования в Сирии подверглись четырем десяткам ударов, совершаемых российскими ВКС. На этот раз целью для самолетов, поднявшихся в небо с авиабазы «Хмеймим», стали вооруженные группы ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на востоке страны.

По информации, представленной информагентством «Al-Masdar News», в основном удары наносились по позициям боевиков, расположенным между населенными пунктами Аль-Ресафа и Аль-Саламия. Кроме того, уничтожен целый ряд объектов, принадлежащих террористам неподалеку от города Аль-Сухна.

В качестве причины массированных ударов называются участившиеся вылазки боевиков и их множественные нападения на военнослужащих сирийской армии. Кроме того, террористы регулярно атакуют местных мирных жителей.

Стоит отметить, что официальные источники пока не комментируют нанесение ударов по террористам российскими ВКС, поэтому остается ориентироваться лишь на сирийские СМИ.

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