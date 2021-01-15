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Виталий Гогунский, прославившийся благодаря исполнению роли Кузи в сериале «Универ», принял участие в YouTube-шоу Алены Жигаловой.

В частности, актёр рассказал, почему не платит алименты на дочь Милану от Ирины Маирко. Как отмечается, ранее Ирина сообщила, что её бывший муж не помогает с воспитанием дочери, а также не выплачивает алименты. В беседе с Жигаловой Гогунский назвал это «подставой подстав».

Согласно его объяснению, он действительно не платит алименты, однако с Маирко у них есть договоренность. Также он оставил всё своё состояние бывшей жене и дочери – доходный бизнес и квартиру в столице.

Также актёр отметил и «пассивный» доход, при котором, как он считает, говорить про алименты должно быть попросту стыдно. Под этим доходом он подразумевает видео на YouTub, в которых снимается Милана. Эти видеоклипы набирают миллионы просмотров.

Кроме того, Гогунский указал на то, что его бывшая жена даже не подавала на алименты.

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