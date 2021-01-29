Вирусологи рассказали журналистам из РБК, что в РФ в ближайшие недели и месяцы еще может наблюдаться увеличение заболеваемости COVID-19, но речь идет о незначительных всплесках.

Евгений Тимаков, врач-инфекционист, отметил, что в период с марта по май, скорее всего, произойдет небольшой рост количества новых зараженных, так как после зимнего сезона у людей уменьшается иммунитет и возникает авитаминоз. Однако «взрывного роста», как в ноябре и декабре, ждать не стоит.

С ним согласился инфекционист Сергей Вознесенский, заявивший, что коронавирус распространяется уже год, поэтому ежедневно увеличивается число людей, обладающих естественным иммунитетом к нему. На обстановку также положительно повлияло ношение масок, вакцинация и самоизоляция.