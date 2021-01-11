Российские тяжелые танки Т-90 сыграли важную роль в разгроме террористических организаций на территории Сирии, а также на голову превзошли боевую технику других участников конфликта, уверены военные аналитики вьетнамского издания Soha.

Экспертов привели в восторг высокая проходимость российской бронетехники, ее мощное вооружение, а также необыкновенная живучесть. Авторы публикации рассказали об эпизоде, когда в башню танка Т-90 угодила управляемая ракета. Взрыв был весьма ощутимым, однако боевая машина продолжила как ни в чем не бывало вести боевые действия.

Россия перебросила Т-90 в Сирию для того, чтобы провести их испытания в реальной боевой обстановке. При этом был выявлен целый ряд недостатков, который позволял современному противотанковому оружию уничтожать боевые машины. После проведения модернизации эти минусы были устранены, благодаря чему российская бронетехника сейчас превосходит как американскую, так и немецкую, также задействованную в боевых действиях в Сирии.