Великобритания намерена взять на себя финансирование реинтеграции Крымского полуострова в состав Украины. Кроме того, в наступившем году начнется реализация еще нескольких проектов на каждый из которых британское посольство в Киеве намерено выделить 10 тысяч фунтов стерлингов (1 миллион рублей).

Все эти проекты являются частью программы «Открытое будущее». В ее рамках Великобритания намерена профинансировать не только «возвращение» Крыма Украине», но еще и фиксацию случаев попрания прав человека на полуострове, «освобождение Донбасса», поддержку «жертв российского режима» и множество других проектов.

Особое внимание предполагается уделить фиксации случае нарушения прав инвалидов и представителей ЛГБТ на Крымском полуострове. Предполагается, что каждый из перечисленных проектов будет реализован до марта текущего года.