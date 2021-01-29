Великобритания надеется на то, что Турция нацелена на сотрудничество в оборонной сфере не с Россией, а со своими союзниками по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал британский посол в Анкаре Доминик Чилкотт.

Он заявил, что у Великобритании есть планы на сотрудничество с Турцией на создание новейшего истребителя Turkish Fighter Experimental. Успехи Анкары в оборонной сфере заметили и другие страны НАТО, которые готовы стать ее надежными партнерами. Однако для этого Турция должна отказаться от дальнейших покупок российских комплексов ПВО и другой техники.

По словам Чилкотта, Великобритания поддерживает позицию НАТО и не одобряет сотрудничество Анкары с Россией в оборонной сфере.

Напомним, что ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит выполнять контракт с Москвой на приобретение С-400. Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже ввели против нее санкции и вычеркнули из программы F-35.