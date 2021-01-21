Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская резко высказалась насчёт организации похорон.

Как сообщается, недавно художник Никас Сафронов принял участие в передаче «Пусть говорят», в рамках которой рассказал, что хотел оказать помощь Екатерине, и помочь ей даже с похоронами. Кроме того, он предлагал ей прийти на передачу.

В Stories Instagram Белоцерковская заявила, что они ничего не просили и не просят. Было отмечено, что похоронами они занимались полностью сами. Также Екатерина попросила не беспокоить её и семью, так как им сейчас очень плохо. Кроме того, она отметила, что у неё была просьба, которая касалась места на кладбище, но и с этим вопросом ей удалось разобраться без чужой помощи.

Борис Грачевский на 72-м году жизни скончался от вызванных коронавирусом осложнений. В прошедшие выходные его похоронили на Троекуровском кладбище.