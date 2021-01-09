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Коронавирус был запущен согласно докладу фонда Рокфеллера, чтобы выполнить глобальное перераспределение собственности, считает известный политолог Анатолий Вассерман. Он рассказал, в какой именно последовательности располагались этапы пандемии.

Эксперт напомнил, что в упомянутом докладе содержалось 4 варианта реагирования на пандемию – полный государственный контроль или «Запирающий шаг», координация сил разных стран («Умно вместе»), создание новых цифровых технологий, часть которых отходит под контроль криминала («Атака хакеров») и выживание каждого в меру своих возможностей («Умная мешанина»).

В докладе эти пункты назывались отдельными вариантами борьбы с пандемией, но Вассерман уверен, что это именно этапы ее запуска.

Политолог отметил, что Соединенные Штаты много лет изучают вирусы как в Китае, так и на территории Казахстана и в других странах. Поэтому им даже не надо было придумывать новых возбудителей смертельных заболеваний, так как они уже были у них в руках. Оставалось понять, каким образом их лучше использовать.

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