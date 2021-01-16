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Анатолий Вассерман дал комментарий инциденту, в ходе которого на российский корабль высадился спецназ НАТО.

Как сообщается, 13 января стало известно о том, что в Средиземном море греческие военные сначала устроили преследование российского корабля, после чего заявил о том, что в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию должны провести досмотр. Греция, как отмечается, входит в страны НАТО. В итоге спецназ НАТО высадился с корабля F-459 Adrias на российское торговое судно «Адлер».

По словам Вассермана, любое судно является частью территории страны, инцидент можно назвать хоть и небольшим, но вторжением. Он отметил, что моряки решили на этот раз спустить дело на тормозах. Однако он считает, что если подобное произойдёт ещё раз, то необходимо будет дать военное сопровождение торговым кораблям.

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  • Анна
  • 16.01.2021
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