Анатолий Вассерман дал комментарий инциденту, в ходе которого на российский корабль высадился спецназ НАТО.

Как сообщается, 13 января стало известно о том, что в Средиземном море греческие военные сначала устроили преследование российского корабля, после чего заявил о том, что в рамках операции по пресечению незаконных поставок оружия в Ливию должны провести досмотр. Греция, как отмечается, входит в страны НАТО. В итоге спецназ НАТО высадился с корабля F-459 Adrias на российское торговое судно «Адлер».

По словам Вассермана, любое судно является частью территории страны, инцидент можно назвать хоть и небольшим, но вторжением. Он отметил, что моряки решили на этот раз спустить дело на тормозах. Однако он считает, что если подобное произойдёт ещё раз, то необходимо будет дать военное сопровождение торговым кораблям.