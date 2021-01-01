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Ранее портал Discover24 сообщал, что политолог Анатолий Вассерман спрогнозировал наступление ВС Украины на Донбассе. Но это была лишь часть предсказания на 2021 год, которое дал известный журналист. Кроме того, он рассказал о грядущих событиях в Соединенных Штатах и о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом.

Так, по мнению Вассермана, линия поведения членов Демократической партии США позволяет говорить о том, что они все-таки сфальсифицировали выборы в пользу своего кандидата. Следовательно, верить им ни в коем случае нельзя. Обманули один раз – обманут еще.

Кроме того, Вассерман порекомендовал внимательно наблюдать за отношениями Соединенных Штатов с Турцией. Эксперт считает, что эти две страны замышляют Третью мировую, но кто с кем будет воевать, пока непонятно.

В 2021 году коронавирус так просто не исчезнет. Но Вассерман считает, что Россия вскоре от него избавится. Индия, которая намерена производить российские вакцины, вероятнее всего расплатится за лицензии готовыми препаратами. Что позволит вакцинировать как минимум 80 процентов населения РФ и забыть о возбудителе Covid.

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