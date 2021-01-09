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В Соединенных Штатах насилие над протестующими обычно вызывает возмущение граждан, однако тех, кто не захотел мириться с подтасовками на выборах, сразу же назвали сбродом и лишили всякого права на защиту, считает политолог Анатолий Вассерман.

По мнению эксперта, сложившаяся сегодня ситуация в США демонстрирует, что они используют двойные стандарты. После штурма Капитолия никто не вставал на защиту митингующих и не требовал Гаагского трибунала для тех, кто проявлял насилие.

Вассерман уверен, что выборы были проведены с грубейшими нарушениями, которые скрывают представители Демократической партии. По его словам, те, кто учил демократии Россию, сами закрываются от недовольных и показательно расстреливают протестующих. Все дело в том, что в Соединенных Штатах политические элиты хотели избавиться от Трампа и сами организовали подтасовки голосов.

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