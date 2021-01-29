Комплекс «Панцирь-С1», которые США «похитили» в Ливии и вывезли для изучения, представляет собой экспортный вариант, существенно отличающийся от используемого в России. Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Валюженич. Он отметил, что американских специалистов ждет весьма неприятный сюрприз.

По словам аналитика, подобную практику использует не только Россия, но и сами Соединенные Штаты. Она вполне логична, так как применение разной внутренней начинки в основной и экспортной версиях исключает попадание секретных технологий в руки покупателя. Или похитителя, как получилось в случае с «Панцирем».

Эксперт заметил, что версия «Панцирь-С1Э» отличается от обычной даже внешним видом. Кроме того, она базируется на платформе немецкого MAN SX, который оснащен совершенно иным электронным оборудованием и другими комплектующими.

По словам специалиста, даже если США раскроют секрет «Панциря», попавшего им в руки, они научатся противодействовать лишь тем версиям, которые поставляются на экспорт. Но с обычным ПЗРК, применяемым только Россией, им не совладать.