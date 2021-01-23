В Ярославле десятиклассницу Алину вызвали в полицию для разговора после публикации видеоролика в TikTok, на котором она снимает со стены портрет Владимира Путина.

Так, на опубликованной записи школьница снимает портрет Путина, который находится над школьной доской. На видео используется музыкальное сопровождение – трек рэпера FACE «Лабиринт». За несколько дней видеозапись набрала около двух миллионов просмотров, а затем была удалена администрацией соцсети по неизвестной причине.

Школьницу же вызвали в полицию для профилактической беседы. Позже она прокомментировала инцидент и сказала спасибо школе за оперативную реакцию, а также поблагодарила полицию, которую она назвала прекрасной, за адекватное отношение.