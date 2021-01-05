6 января в Выборге планируется проведение праздничного светового шоу под названием «Рождественская звезда». Оно рассчитано на 6 часов – первые лучи появятся уже в 18:00, а последние исчезнут ровно в полночь, аккурат к Рождеству.

Организаторы рассказали, что для шоу намерены задействовать две башни города – Святого Олафа и Часовую. Лучи, которые будут исходить из них, пересекутся на площадях старой части города.

После этого обе башни вспыхнут разноцветными огнями, которые можно будет увидеть из любого места в Выборге, расположенного на возвышении.

Правительство Ленобласти, которое рассказало о будущем светопреставлении, анонсирует и ряд других рождественских мероприятий как в городе Выборге, так и в других населенных пунктах региона.