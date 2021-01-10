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В Выборге произошло обрушение одной из стен Анненских укреплений, которые представляют собой исторический памятник федерального значения. Владимир Цой, возглавляющий комитет по сохранению культурного наследия региона, заявил, что город готов провести реставрацию, если достопримечательность будет передана в собственность Ленобласти.

Цой также рассказал, что на месте обрушения в скором времени будут работать эксперты, которые установят причины происшествия и оценят ущерб. Комитет может оштрафовать государство за халатное отношение к федеральному культурному наследию.

Впервые информация об обрушении появилась в социальных сетях. Пользователи, разместившие фото, сообщили, что разрушен пороховой погреб. Однако Цой отрицает эту информацию. Он заявляет, что на фотографии изображена именно стена укреплений, которая не принадлежит области.

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