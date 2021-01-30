В Воронеже ведётся поиск педофила, который изнасиловал 10-летнюю школьницу.

Инцидент произошёл 29 января в микрорайоне Никольское. Как сообщается, девочка возвращалась домой из школы мимо оврага, когда её заметил злоумышленник. Мужчина дождался, когда девочка будет одна, набросился на неё и изнасиловал, после чего скрылся.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело за изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ведётся поиск насильника, как отмечается, дело взял под личный контроль глава СУ СК РФ по Воронежской области генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит. Проводится установление всех обстоятельств случившегося.