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В Уфе с начала нового года увеличилась стоимость проезда в электротранспорте.

Также, сейчас горожанам поездка на троллейбусе и трамвае обойдёт в 22 рубля – на 2 рубля дороже, чем ранее. При этом указывается, что цены возросли только при оплате за наличкой или банковской картой. Если платить за проезд при помощи карты «Алга», стоимость не изменилась.

Также указывается, что МУП «Управление электротранспорта Уфы» является банкротом. Об этом стало известно в конце прошедшего года. Согласно имеющейся информации, долг составляет 345,3 миллиона рублей. В скором времени должен быть назначен управляющий, которому нужно буде изыскать средства для оплаты долгов. Предполагается, что повышение стоимости проезда было связано именно с намерением выйти из статуса банкрота.

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