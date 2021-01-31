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В Вознесенском переулке столицы, прямо на парковке внезапно вспыхнул автомобиль Росгвардии. В настоящий момент пожар уже потушен и проводится экспертиза, призванная установить причину возгорания.

Сейчас известно, что автомобиль «Форд Транзит» загорелся на парковке, расположенной в непосредственной близости от дома №20 по Вознесенскому переулку. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Во время тушения пожара никто не пострадал. Однако сообщается, что машина получила серьезные повреждения из-за огня. Пока сложно говорить о том, подлежит ли она ремонту.

Представители пресс-службы Росгвардии выдвинули предварительную версию причин пожара. Они заявили, что он возник из-за технических неполадок автомобиля.

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