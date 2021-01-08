Родственники 24-летней жительницы Турции оказывали на нее давление, вынуждая выйти замуж за двоюродного брата. Но у девушки был возлюбленный, которого она не хотела предавать. Поэтому она приняла решение сбежать с ним и даже сумела это сделать.

Обиженные таким поступком родственники затаили злобу и придумали коварный план мести. Они пригласили девушку с возлюбленным в гости, сообщив, что принимают ее решение и хотят примириться. Но ужин закончился трагедией.

Родственники набросились на пару вместо примирения, изнасиловали молодого человека, после чего убили и его, и девушку. Потом тела вывезли за пределы деревни и закопали.

Полиция сумела распутать это преступление и арестовала пятерых родственников убитой девушки. В том числе, ее отца и брата, а также кузена, который очень хотел жениться. Преступники во всем сознались, а также рассказали, где закопали тела влюбленных.