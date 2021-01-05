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В Турции было обнаружено тело жительницы Украины.

Как сообщается, тело украинки нашли 2 января на арендованной ею вилле. Инцидент произошёл в городе Бодрум. Как отмечается, женщина была прикована наручниками к стулу. В ходе расследования инцидента было выяснено, что женщина к тому времени, когда её нашли, была мертва несколько дней.

Как было установлено, женщина была жива ещё 31 декабря – она заказала себе еды. Правоохранительные органы занялись её поисками после того, как до женщины не сумела дозвониться её мать, проживающая на Украине.

В данный момент считается, что погибшая совершила самоубийство. На это указывает то, что все замки на дверях были закрыты изнутри, а на окнах имеются решётки. Также были найдены улики, указывающие именно на совершение суицида.

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