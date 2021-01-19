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В Калининграде в туалете одного из торговых центров было обнаружено тело женщины.

Как сообщается, инцидент произошёл 18 января. Посетители торгового центра на протяжении дня не могли попасть в туалет, расположенный на втором этаже. В конце концов, уже перед окончанием рабочего дня – около 22 часов вечера, они обратились за помощью к сотрудникам супермаркета, расположенного на первом этаже.

Охранник открыл дверь туалета, и обнаружил тело женщины. Как предполагается, она закрылась для того, чтобы беспрепятственно употреблять алкоголь.

На место инцидента были вызваны правоохранительные органы. По факту смерти женщины организована проверка, тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для выяснения причин и обстоятельств смерти.

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