В Татарстане председатель Госкомитета по тарифам Александр Груничев предложил ежегодно повышать стоимость проезда в общественном транспорте.

Объяснил необходимость роста тарифов он тем, что проезд обычно повышается раз в несколько лет, но сразу же на значительную сумму. Он же предлагает повышать стоимость проезда каждый год, но всего на один рубль. Это укладывается в разрешённый рост тарифов на коммунальные услуги.

Также Груничев отметил, что стоимость тарифообразуемых услуг необходимо сделать экономически обоснованной. Он указал на то, что для роста, который просят перевозчики, оснований нет. Так, ранее сообщалось, что компании, занимающиеся пассажироперевозками, обратились с просьбой повысить стоимость проезда в Казани до 35 рублей. Сейчас же проезд в среднем обойдётся в 24-25 рублей.