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Частный теплоход «Академик Якутин» внезапно затонул прямо у причала, расположенного неподалеку от Староладожской крепости, что в Волховском районе. Причина затопления в настоящий момент не установлена, однако Волхостроевская прокуратура уже занимается ее выяснением.

Кроме того, ведомство инициировало проверку безопасности находящихся у причалов речных судов, принадлежащих частным лицам, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В сети практически сразу появились фотографии судна, которое относительно быстро ушло под воду. Сообщается, что пострадавших нет, так как на теплоходе в момент затопления никого не было. Пресс-служба транспортной прокуратуры заявляет, что разлив топлива не зафиксирован, поэтому никакого вреда окружающей среде утонувшее судно не нанесло.

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