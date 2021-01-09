Эксперты американского информационного агентства The National Interest опубликовали список лучших подлодок, созданных в СССР и РФ.

На 1-й строчке оказалась субмарина К-222 «Золотая рыбка», созданная несколько десятилетий назад и являющаяся быстрейшей на планете. Она способна перемещаться со скоростью примерно 82 километра в час, так как ее корпус изготовлен из титана. Затем идут подлодки проекта 941 «Акула», принятые на вооружение в 1980-х годах. К ним относится подводная лодка «Дмитрий Донской», считающаяся самой крупной в мире. Она может нести до 20 баллистических ракет «Булава».

3-е место получили дизельные субмарины проекта 636 «Варшавянка», созданные для противодействия потенциальным противникам в прибрежных зонах. 4-ю строчку заняли АПЛ проекта 955 «Борей», созданные в России. Они могут нести больше вооружения, чем «Акулы», но при этом обладают меньшими размерами.