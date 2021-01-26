Винтокрылую машину Defiant-X, которую разрабатывают компании Boeing и Sikorsky, американские эксперты уже сейчас называют вертолетом будущего. Сообщается, что он станет самым скоростным летательным аппаратов в мире.

Вертолет разрабатывается на основе уже известного SB-1 Defiant, который еще два года назад совершил свой первый полет. Но опытные эксперты заметили в концепте несколько принципиальных отличий нового творения американских инженеров.

Первое из них – это рулевая стойка, установленная в носовой части летательного аппарата. Она, по замыслу конструкторов, должна стабилизировать винтокрылую машину при посадке на мягкие грунты, а также немного увеличить ее массу.

Другое нововведение – инновационная система отвода выхлопных газов, которая позволила избавиться от сопла в задней части вертолета. Благодаря этому аппарат не смогут обнаружить инфракрасные датчики.

В настоящий момент разработчики подбирают наиболее подходящий двигатель для вертолета, который сделает его быстрым и мощным, но при этом не потребует сложного обслуживания.