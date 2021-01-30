Потенциальный противник, который решит напасть на Россию с западного направления, первым делом будет стремиться уничтожить пусковые установки с ракетными комплексами «Искандер» и иными ядерными боеприпасами, считают эксперты издания Over Defense. Они приводят сценарий превентивной атаки НАТО на РФ, ориентируясь на информацию от американской организации Center for Naval Analyses.

Сценарий включает в себя четыре ключевых для натовских войск цели. Помимо «Искандеров», к ним относятся корабли Балтийского флота и принадлежащая ему военная инфраструктура, подразделения войск РФ, базирующиеся в Калининграде, и зенитно-ракетные комплексы С-400.

Предполагается, что уничтожение этих целей обеспечит безопасность прибалтийских государств, а также позволит НАТО взять под свой контроль Сувалкский коридор и заблокировать возможность для контрнаступления российских войск.

Эксперты заявляют, что в случае войны данные цели необходимо ликвидировать быстро и внезапно для России, чтобы она не успела среагировать и нанести ответный удар. Кроме того, они считают, что полномасштабной войны не будет в любом случае, так как РФ находится в экономическом кризисе и не может себе позволить вести боевые действия в течение длительного времени.