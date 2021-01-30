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Черноморский флот РФ получил на вооружение уже 4-е по счету боевое судно проекта 21631 «Буян-М», получившее название «Грайворон» и оснащенное «Калибрами».

Отмечается, что в городе Севастополь возле Минной стенки сегодня, 30 января, состоялось торжественное мероприятие по поднятию флага на морской технике. Его экипаж решил лично поздравить российский адмирал Александр Витко. В СМИ указывают, что речь идет о 9-м судне усовершенствованной линейки «Буян-М».

Состоящие в этой серии корабли обладают повышенным водоизмещением и ракетной установкой «Калибр-НК», позволяющей уничтожать как наземные, так и водные объекты. Эти судна защищают и охраняют прибрежные экономические зоны РФ.

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