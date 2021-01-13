Командование Центрального военного округа предпринимает дополнительные меры защиты военнослужащих от морозов. Напомним, что в период с 13 по 15 января синоптики обещают в Сибири похолодание до 31-33 градусов.

В каждой из частей округа уже оборудованы пункты обогрева для солдат, которые позволяют предотвратить обморожение из-за низкой температуры. Кроме того, бойцам выделили дополнительное питание – теперь они будут получать соки, содержащие много витаминов, салаты, сало и лук с чесноком.

Кроме того, в пунктах обогрева предусмотрена возможность попить горячего чая с карамелью и съесть бутерброд.

Мэрия Новосибирска сообщает, что самой холодной будет ночь с 13 на 14 января и предупреждает жителей о необходимости поберечься, чтобы не заработать обморожение.