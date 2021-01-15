После прямого попадания ракеты азербайджанский тяжелый танк Т-90 сперва загорелся, а затем раздался мощный взрыв, рассказывают авторы поста в социальной сети Твиттер. Из-за этого боевая машина была полностью уничтожена без возможности восстановления.

В интернете продолжают появляться фото и видеозаписи с 45-дневной войны за Карабах. Так, один из пользователей Twitter выложил снимки тяжелого танка Т-90, который был полностью уничтожен военнослужащими Армии обороны Арцаха. В него угодила противотанковая ракета, которая в буквальном смысле слова «снесла башню» боевой машине.

Эксперты отмечают, что на фотографии запечатлено чрезвычайно редкое событие. Танки Т-90 – это очень мощная и надежная техника, которую невозможно просто так взять и уничтожить. Но Армии обороны это удалось. Специалисты подчеркивают, что это первая боевая машина, которая была полностью выведена из строя. В начале боевого конфликта армянским войскам удалось подбить еще два танка Т-90, однако в обоих случаях речи об уничтожении не было – техника осталась вполне пригодной для использования после восстановления.