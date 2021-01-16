В Сети появились первый кадры экранизации фильма по игре Mortal Kombat.

Кадры были опубликованы в официальном аккаунте фильма в соцсети Twitter. Всего представлено три галереи. Кроме того, появились некоторые подробности предстоящего фильма.

Так, указывается, что в начале фильма будет показана битва между Ханзо Хасаши и Би-Ханом. Впоследствии они станут Скорпионом и Саб-Зиро. После этого действие сюжета перенесётся в настоящее время. Главному герою Коулу Янгу предстоит узнать о своём происхождении, о котором ему ничего не известно. Для этого он отправится в путешествие.

Как сообщается, премьера фильма должна состояться уже 16 апреля, также указывается, что его покажут как в кинотеатрах, так и на стриминговом сервисе HBO Max.