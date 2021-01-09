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В Саратове местная жительница подозревается в убийстве собственного отца.

Инцидент произошёл в ночь на 7 января. Согласно предварительной информации, между 38-летней женщиной и её 71-летним отцом произошёл конфликт, причина которого не называется. В ходе ссоры обвиняемая сначала несколько раз пнула своего отца, после чего взяла пылесос и с его помощью несколько раз ударила мужчину по голове.

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Во время экспертизы было установлено, что погибший получил тупую травму головы и ушиб мозга.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая была задержана, в настоящее время решается вопрос о выборе меры пресечения в её отношении.

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