В Саратове девятилетний ребёнок пострадал от нападения стаи бродячих собак.

Об этом рассказала его мать в сообществе «Заводской онлайн». Инцидент произошёл в дворе дома, расположенного по улице Миллеровская, 53. По словам женщины, первой набросилась и укусила её сына собака, имеющая клипсу, которая свидетельствует о том, что собака была стерилизована.

Сейчас пострадавший мальчик находится на стационарном лечении в клинической больнице, где проведёт около двух недель. После его выписки мать ребёнка обратится в прокуратуру и всевозможные инстанции для того, чтобы придать инцидент огласке и добиться каких-либо действий по решению вопроса с бездомными животными.

Как указывается, заняться проблемой с бродячими собаками жители просят власти ещё с 2019 года, однако безрезультатно.