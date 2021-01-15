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В Санкт-Петербурге был исследован геном коронавируса у кота, который заразился инфекцией.

Предполагается, что животное подхватило вирус от своих хозяев, которые переболели в лёгкой форме. Отмечается, что у кота была замечена повышенная температура, также наблюдался отказ от пищи и апатичное повешение. Коронавирус был выявлен после того, как у животного изучили взятые мазки.

В ходе исследования было выявлено, что возбудители инфекции у хозяйки кота и животного практически идентичны. Обнаруженные штаммы вируса принадлежат к наиболее распространенному в России штамму, каких-либо мутаций найдено не было.

В настоящее время кот идёт на поправку. Также, как предположили специалисты, заболевшие коронавирусом животные не способны заразить им людей или своих сородичей.

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